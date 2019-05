Novos xefes de servizo nos centros de saúde de Casco Vello, A Cañiza e Redondela

Connect on Linked in

A Xerencia da área sanitaria de Vigo vén de nomear a tres novos xefes de servizo doutros tantos centros de saúde. En concreto, trátase dos centros de Casco Vello, A Cañiza e Redondela, que tiñan ata agora vacante o posto.

Os tres novos xefes de servizo xa desempeñaban o seu traballo como facultativos neses mesmos centros e dispoñen dunha dilatada experiencia, tanto en Atención Primaria como nos propios centros, nos que levan anos traballando.

Rosa Piñeiro Guerrero é a nova xefa de servizo do centro de saúde do Casco Vello, no que leva traballando 13 anos. Licenciada en Medicina pola Universidade de Salamanca en 1987, obtivo a especialización en Medicina Familiar e Comunitaria no ano 1991. Con anterioridade ao Casco Vello traballou 15 anos no centro de saúde de Cangas.

José Ángel González Alonso pasa a ser xefe de servizo do centro de saúde de A Cañiza, no que xa traballa como facultativo desde hai 11 anos. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela en 1990, obtivo a especialidade no ano 1994. Con anterioridade ao seu destino actual, traballou en Atención Primaria de Ourense, principalmente no centro de saúde de A Ponte, aínda que estivo destinado en varios centros máis da área sanitaria ourensá.

Roberto Devesa González é o novo xefe de servizo do centro de saúde de Redondela, no que leva traballando desde hai 9 anos. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago en 1993, obtivo a especialidade en 2000. Antes do seu destino en Redondela estivo 12 anos como xefe de sala no 061.

Futuros nomeamentos

Cos nomeamentos que se fixeron públicos o pasado día 14, a Xerencia da EOXI de Vigo inicia o proceso de renovación das xefaturas de servizo que están vacantes nos centros de saúde da área sanitaria. O proceso irase resolvendo paulatinamente con novos nomeamentos.

A Xerencia quere agradecer especialmente a determinación e entusiasmo con que as persoas designadas asumen as súas respectivas xefaturas, e polo seu compromiso coa mellora de atención primaria nun momento complicado.