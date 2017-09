Nueva concentración de vecinos de Guixar y registro en Urbanismo de las quejas vecinales por parte de Marea de Vigo

Print This Post

Si algo han decidido los vecinos de Guixar desde su primera concentración tras la problemática de una empresa que almacena, repara y limpia contenedores portuarios a menos de cien metros de sus viviendas, es que se trata de una lucha vecinal y no quieren participación de ningún partido político en sus protestas, escaldados por las maniobras políticas de aprovechamiento que obtuvo el Partido Popular tras la instalación de la empacadora en el barrio que le costó la alcaldía al por aquel entonces, Carlos Príncipe.

Esto no quiere decir que los vecinos no busquen que su caso llegue al pleno del Concello y se ponga fin a sus problemas y si bien Caballero tiene vetado a este medio y el Partido Popular no ha contestado a nuestros ruegos, Rubén Pérez, coordinador general de Marea de Vigo se ha interesado por la problemática que padecen en sus viviendas los “guixareños” y este medio os adelanta en exclusiva el escrito que ha registrado hoy la agrupación política en gerencia de Urbanismo.

Los vecinos, en la última concentración realizada ayer las 20:00 horas donde impidieron la entrada y salida de camiones como podéis ver en el siguiente vídeo de Roberto Solano, coincidieron en continuar sus protestas, convocando una nueva nueva concentración a las 16:00h, un horario donde existe mayor afluencia de tráfico.