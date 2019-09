O 092 auxilia a unha muller de 84 anos que pasou a noite tirada no chan da súa casa

Unha muller de 84 anos e veciña da Avda. da Florida, estivo tirada no corredor da súa vivenda durante toda a noite. Cando eran as 14:50 horas do día de onte, un comunicado recibido na Sala Operativa do 092 advertía da presencía dunha muller que pedía auxilio desde a súa casa. Cando unha patrulla motorizada chega ao lugar atópase cun retén do Corpo de Bombeiros, os cales accederan á vivenda onde localizan a unha muller tendida no corredor. Unha ambulancia trasládalle ao centro médico Povisa para a súa avaliación.

Unha muller de 84 anos que vive soa nun vivenda da Avda. da Florida, permaneceu tendida no corredor desde a noite do pasado día 11 ata as 14:50 horas do día de onte.

Despois do aviso recibido a través da Sala do 092, unha patrulla motorizada acode ao lugar de referencia en apoio dun retén do Corpo de Bombeiros de Vigo. Á chegada dos axentes, os bombeiros xa accederan á morada da que procedían os berros de auxilio a través dunha xanela, atopando a unha muller tendida no chan do corredor. Segundo o testemuño da octoxenaria, a noite anterior había perdido o equilibrio para terminar caéndose ao chan de onde non puido levantarse como consecuencia da súa limitación para moverse. Ante o número de horas que transcorreran desde que se produciu o feito, os axentes sorpréndense de que ninguén escoitase as voces de auxilio da muller, a cal di permanecer en silencio para non interromper o descanso dos seus veciños nin causarlles molestias innecesarias, confiando poder levantarse por ela mesma.

A requirimento dos axentes, unha ambulancia traslada á muller ao centro médico Povisa onde se lle somete a unha exploración.

Ante o ocorrido os axentes de policía instrúen un informe que dirixen ao departamento de Asuntos Sociais, explicando a situación que padece a muller e no tremendo impacto que representa para a súa saúde respecto diso da vida en soidade que lle afecta.

Doutra banda, debemos indicar que despois do sinistro onde faleceu un motorista na Gran Vía, foron rexistrados, ata as 23:50 horas, un total de 13 accidentes, sen que ningunha das persoas implicadas houbese resultado ferida.