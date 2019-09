O 092, detén a un home que roubara en varias tendas do Príncipe usando un imán quita alarmas

Ás 19:20 horas unha patrulla do 092 dirixiuse a cálea Príncipe a requirimento do vixiante de seguridade da mercantil C&A, quen tiña retido a un home que subtraera efectos valorados en 320€. Á chegada dos axentes, o solicitante do servizo infórmalles que a persoa en cuestión entrara no comercio para dirixirse á zona de xoiería onde se agacha e logra apoderarse dunha pulseira. Posteriormente, faise con dúas chaquetas e disponse a saír cruzando a zona de arcos de seguridade e cando o vixiante indícalle que lle acompañe o home aproveita para saír correndo en dirección Porta do Sol. Durante a persecución o sospeitoso despréndese dunha bolsa onde, posteriormente, foron localizados efectos doutros establecementos da zona Príncipe. Finalmente é interceptado, debendo ser esposado debido á gran violencia que mostraba no seu intento de zafarse, lanzando patadas e puñadas en todas direccións. A razón dos produtos que portaba na citada bolsa, os axentes foron aos seus establecimentos de orixe para saber se notaran a falta dos xéneros xa que o detido tiña no peto do seu pantalón un “imán quita alrmas”.