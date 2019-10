O 1 de novembro comeza unha nova campaña de “Cada niño un Juguete” en Vigo

Este ano a partir do 1 de novembro a campaña 2019 e con motivo do 10º aniversario da campaña están a convidar a todas as persoas que participaron en anteriores edicións a participar.

Este ano estrean nova localización do alamacen central, o almacen estará na Avd. de Samil 67 (ao carón do Zentral Bar), terán algunhas sorpresas e como sempre participasen e colaborasen con varios eventos importantes da cidade de Vigo.

A campaña entregou nas 9 anteriores edicións mais de 30.000 xoguetes a familias necesitadas de Vigo e a súa área de influencia e mesmo mediante petición previa, a varias asociacións e colectivos do resto de Galicia.

Actualmente teñen máis de 70 personaxes públicos que apoian e apadriñan a campaña en toda España.

En 2016 foron seleccionados para competir nos Influence Awards que se celebraron en Madrid e resultaron premiados coa segunda posicion como mellor campaña na redes sociais por encima de empresas como Coca Cola, Ron Barceló, Universal, etc. A campaña é visitada todos os anos polas mais importantes TV a nivel nacional e ten un gran apoio da prensa e o resto de medios de comunicacion.

A pasada edición a prestixiosa empresa FONESTAR e o programa OT (Operacion triunfo de TVE colaborou en campaña e confiou neles para a presentación dos seus produtos promocionais en Galicia obtendo un resultado excelente.

Este ano e con motivo do aniversario realizasen unha gala no Teatro Salesianos o 29 de novembro á que convidan a participar a todos os padriños da campaña que poidan achegarse ata Vigo para celebrar cos organizadores do evento.

Dispoñen de 24 puntos de recollida diseminados por Vigo e séguense sumando….

Estes son algúns puntos de recollida e direccións