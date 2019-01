O 21CNH impulsa desde Vigo os avances en humanización sanitaria

Connect on Linked in

O hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acolleu a 2ª Xornada Precongresual do 21 Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria (21CNH), centrada en humanización, na que participarán representantes das principais entidades de humanización sanitaria en España, como a Fundación Humans e os proxectos HU-CI e HURGE, e de organismos e programas como a Plataforma de Pacientes, a Asociación Galega de Hemofilia (Agadhemo), Sanidade de Castela e León (Sacyl) e as áreas de Procesos de Enfermaría da EOXI de Lugo, Cervo e Monforte e de Experiencia do Paciente do hospital barcelonés Sant Joan de Déu.

200 expertos en xestión de distintos hospitais de toda España participan nesta xornada, que inclúe unha visita guiada polos espazos de humanización do Álvaro Cunqueiro, a presentación do Plan de Humanización da Asistencia Sanitaria de Galicia por parte do conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, e a exposición de conferencias sobre experiencias en humanización sanitaria, visión dos pacientes e relación entre a humanización e a comunicación, esta última a cargo do xornalista Manuel Campo Vidal.

Vigo, referente estatal en humanización

“Humanizar é adaptar a asistencia sanitaria ás necesidades dos pacientes, as das súas familias e as dos profesionais sanitarios. Neste sentido, a EOXI de Vigo asistiu a un proceso de transformación estrutural e organizativa nos últimos anos ao redor da humanización que a converte nun referente a nivel estatal”, sinala o xerente e membro do comité executivo do 21CNH, Félix Rubial.

A EOXI de Vigo conta coa primeira Memoria de Humanización publicada en España, con cinco áreas de actuación preferente centradas na práctica asistencial, os profesionais como axentes de humanización, a información e a comunicación, os espazos, accesibilidade e confortabilidade e a implicación e participación cidadá. A área conta co seu propio Consello Asesor de Pacientes, unha iniciativa na que Galicia é pioneira, 12 unidades de traballo de parto, parto e recuperación, un banco de leite materno do que se benefician 200 bebés, un soporte humanizado de atención pediátrica ou o sistema Avísame de información a familiares de pacientes tras as intervencións cirúrxicas a través de SMS.

A comunidade galega tamén conta coas súas propias ferramentas de humanización, como a plataforma Telea de asistencia domiciliaria ou o programa Conecta 72 de información e seguimento telefónico das altas hospitalarias. Sobre o Congreso

Galicia acollerá por primeira vez o Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria, que nesta edición centrarase en innovación sanitaria e terá lugar os días 8, 9 e 10 de maio en Santiago de Compostela. O congreso, bianual, organízase desde 1978, e a súa 21ª edición está presidida polo doutor galego Ramón Ares, actual director da EOXI de Lugo. Máis de 2.000 directivos e xestores sanitarios daranse cita no palacio de Congresos da capital galega no que será un dos maiores encontros profesionais que se celebrarán este ano en Galicia.

O 21 Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria e as xornadas precongresuais celebradas en Lugo, Vigo e Santiago de Compostela están organizadas pola Sociedade Española de Directivos da Saúde (Sedisa) e a Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE).