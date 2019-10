O 23% dos falecidos que viaxaban en turismo ou furgoneta o pasado ano non facían uso do cinto de seguridade

O cinto de seguridade é o elemento de seguridade pasiva máis eficaz dos vehículos e o que máis vidas salvou. A Organización Mundial da Saúde no seu informe A necesidade de cintos de seguridade e sistemas de retención infantil recolle que o uso destes dispositivos reduce a probabilidade de resultar morto de aproximadamente un 50%.

Por este motivo e porque aínda o uso deste dispositivo de seguridade non está xeneralizado no noso país, en 2018 (185 falecidos que viaxaban en turismo ou furgoneta (23%) non facían uso do cinto no momento do accidente), a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha desde hoxe e ata o domingo 6 de outubro unha nova campaña de vixilancia e concienciación do uso do cinto de seguridade e dos sistemas de retención infantil.

Como adoita ser habitual nas campañas postas en marcha pola DXT, mandouse invitación aos municipios e ás comunidades autónomas para que a través dos seus policías locais ou autonómicos sómense á campaña de modo que a mensaxe do uso dos dispositivos de retención sexa xeneralizado independentemente do tipo de desprazamentos que se realice ou a vía pola que se transite.

Ademais dos controis que realicen as policías de tráfico, a tecnoloxía axuda tamén á captación do non uso do mesmo. A DXT continúa avanzando en desenvolvementos tecnolóxicos de vídeo análise para a detección da non utilización do cinto así como como do uso do móbil ao volante

UN CHOQUE: TRES CHOQUES

En caso de choque os ocupantes dun vehículo sofren tres choques no mesmo choque:

Unha primeira, na que o vehículo impacta con outro obxecto (ben sexa vehículo, obxecto *estacionario, ser humano ou animal. Unha segunda colisión entre o ocupante que non vai suxeito e o interior do vehículo. Terceira colisión cando os órganos internos do corpo golpean contra a parede torácica ou a estrutura ósea.

A segunda colisión é xeralmente a responsable das feridas, que en numerosos casos son mortais e que se poden reducir significativamente usando cintos de seguridade e sistemas de retención infantil.

A DIFERENZA ENTRE A VIDA E A MORTE

Aínda que os dispositivos de retención non impiden que ocorran accidentes, estes xogan un papel moi importante na gravidade das feridas sufridas polos seus ocupantes en caso de accidente.

Ademais, os usuarios que non o levan abrochado no momento da colisión, representan a maioría das vítimas mortais en accidentes de estrada.

Ademais, a crenza de que se o vehículo dispón de airbag este pódenos salvar, é falsa, xa que esta bolsa de gas non é eficaz se non se complementa coa utilización do cinto de seguridade, polo que ambos os sistemas están pensados para funcionar de forma complementaria.

SRI, O MELLOR SEGURO DE VIDA DO NENO

Pero se o uso do cinto de seguridade é imprescindible para os adultos, tamén o é para os menores, xa que os sistemas de retención infantil son deseñados para protexer a bébelos e aos nenos en caso de colisión, parada brusca, manobra de evasión ou apertura de porta cando o vehículo está en movemento.

Un neno sen suxeición multiplica por 5 as posibilidades de sufrir lesións mortais ou graves. Ademais, nove de cada dez lesiones infantís graves ou mortais evitáronse se se utilizaron sistemas de retención.

A lexislación española obriga a que os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 cm que se despracen en vehículo, ademais de viaxar co sistema de retención infantil adecuado á súa talla e peso como a norma esixe, deberán ir sentados obrigatoriamente nos asentos traseiros dos vehículos, excepto:

Cando o vehículo non dispoña de asentos traseiros Cando todos os asentos traseiros estean xa ocupados por outros menores das mesmas características. Cando non sexa posible instalar nos devanditos asentos traseiros todos os sistemas de retención infantil.

Soamente nestes casos, os menores poderán ocupar o asento dianteiro do vehículo, pero sempre utilizando o sistema de retención homologado á súa talla e peso.

Segundo o Regulamento de Circulación, os sistemas de retención infantil instalaranse no vehículo sempre de acordo coas instrucións que facilitase o seu fabricante, instrucións nas que se indicará de que forma e en que tipo de vehículos pódense utilizar de forma segura.

COLABORACIÓN ESPECIAL DE *ILUNION

Na presentación desta campaña contouse coa colaboración especial do Centro de Formación en Emerxencias, Condución e Protección Civil de *ILUNION, empresa pertencente ao Grupo Social ONCE.

Durante a presentación os xornalistas puideron comprobar persoalmente en dous simuladores, un de envorco dun vehículo e outro de colisión, a efectividade do cinto de seguridade en caso de accidente e escoitar as explicacións dos instrutores en relación a este dispositivo

O centro *Ilunion, conta cun circuíto e un campo de adestramento de aproximadamente 75.000 metros cadrados -no que se inclúe unha rampla con inclinación de 27º de subida e 28º de baixada, considerada como unha das máis altas de Europa- onde imparten cursos de alto nivel dirixidos a todo tipo de empresas e organismos que buscan diminuír a sinistralidade viaria no seu persoal. Para iso, a escola pon á súa disposición un amplo catálogo de cursos baseados nun ensino eminentemente práctico e enfocada a detectar os riscos que se dan durante a condución.