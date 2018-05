O 90% dos contratos realizados en abril foron temporais

Da análise dos datos tírase ademais que malia descender menos o desemprego que no mesmo mes do ano anterior, rexistráronse 7.000 contratos máis que en abril de 2017 (74.091 en 2017, 81.844 neste último mes) o que indica que a duración dos contratos é cada vez menor e que a rotación é cada vez máis elevada.

De feito, mentres que en abril de 2017, para 6.000 desempregados/as menos se rexistraran 74.091; en 2018 para 2.812 parado/as menos, rexistráronse 81.844 novos contratos. “Os números falan por si mesmos”, apunta Cartelle.

Exclusión social

A isto engade que tan só o 10% dos contratos se rexistraron baixo algunha modalidade de contratación indefinida. “Este tipo de contratación (alta rotación e escasa duración), impide aos novos parados e paradas ter acceso a unha prestación por desemprego, de aí que a porcentaxe de parados/as con dereito a prestación descenda”. No último mes tan so o 48,2% , 2 puntos menos que no ano anterior.

Ante isto, o secretario confederal de Emprego denuncia que “mentres esta é a realidade, o goberno pretende recortar aínda máis un xa deteriorado sistema de protección social”.

Caída conxuntural

En todo caso o mes de abril rematou en Galiza con 182.291 persoas paradas rexistradas na oficinas do SEPE, un 1.52% menos que no mes anterior, o que en termos absolutos equivale a 2.812 persoas paradas menos. Porén, na media estatal o descenso foi un punto superior, do 2,53%.

Atendendo á serie histórica confírmase que nin nos peores anos da crise medrou o paro rexistrado en Galiza no mes de abril. É polo tanto un mes no que tradicionalmente descende o desemprego. O cese de condicións climáticas adversas nunha economía cun importante peso do sector servizos leva a esta situación. O que varía é a porcentaxe do descenso, que vai máis en función de se a Semana Santa se sitúa neste mes ou non. En 2018 non coincidiu e, polo tanto, o descenso foi menor que en 2017.

Estamos, xa que logo, diante dunha caída meramente conxuntural, polo que máis que o descenso do desemprego, compre analizar o calidade do emprego e para iso a contratación non nos dá unha visión demasiado optimista.

A ese respecto Cartelle denuncia a proliferación de contratos por días e horas, a tempo parcial e con salarios de miseria. Advirte que “non podemos consentir que siga avanzando a pobreza entre a clase traballadora mentres uns poucos se enriquecen a nosa costa”.

O secretario confederal de Emprego chama, ante isto, a camiñar cara a Folga Xeral entendendo que “só unha resposta masiva e contundente como esa por parte dos traballadores e traballadoras pode reverter os nefastos efectos das políticas económicas do PP”.