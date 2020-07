O accidente ocorreu esta mañá sobre as 11:30 horas. A nena, que manexaba a súa bicicleta, bateu contra o tractor que manobraba, nese momento, un familiar no mesmo recinto da súa propiedade privada, no lugar San Pedro, en Campo, no concello de Trazo. Nada mais ter constancia do accidente, os servizos sanitarios de urxencia comunicaron ao 112 Galicia que unha ambulancia xa se desprazaba cara o lugar, polo que os xestores de emerxencias procederon a informar da situación aos axentes de Tráfico e da Policía Local. Do mesmo xeito, tamén puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Ordes. Unha vez no punto, o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, evacuou á menor e trasladárona ao centro hospitalario de referencia. Hoy se reúnen el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para debatir la orientación política de la futura Política Agraria Común (PAC). De las decisiones que se tomen en este encuentro, que se celebra a puerta cerrada, dependerá que se produzca o no un giro hacia una alimentación sana y sostenible y, en gran medida, el porvenir del medio rural. SEO/BirdLife y WWF España demandan un Plan Estratégico de la PAC alineado con el Pacto Verde Europeo y, en especial, con las Estrategias de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030. De esta manera, se conseguirá la obligatoria ambición ambiental de la PAC. Asimismo, piden transparencia en el proceso y participación pública de calidad.