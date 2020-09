O alcalde aborda o establecemento da enfermeira escolar co Colexio de Enfermería de Pontevedra No encontro mantido este martes por Abel Caballero con Carlos Fernández Gómez, presidente, e Jorge Rouco, vogal do Colexio Oficial de Enfermería de Pontevedra, trataron a posibilidade de crear esta figura da enfermeira que sexa a profesional responsable de desenvolver os protocolos Covid-19 nos centros escolares.