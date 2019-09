Compartir en:









Abel Caballero mantivo un encontro este venres co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, tamén alcalde de As Pontes, no que trataron cuestións relacionadas co financiamento tanto dos concellos como das deputacións, coa vista posta nas perspectivas económicas e coa intención de seguir mantendo o contacto no futuro sobre o financiamento dos Concellos.