O alcalde acusa á Xunta e ao Goberno de España de ser “cómplices” coa concesionaria de Rande

O alcalde de Vigo asegurou esta mañá que nin Goberno Central nin a Xunta de Galicia tomas medidas contra a concesionaria da AP9 que segue a cobrar as peaxes cando hai atascos porque son “cómplices” da empresa. En rolda de prensa, Caballero preguntouse cales son as accións que realizaron esas administracións para resarcer aos usuarios que se quedan atrapados, “non só non lles indemnizan polo atraso senón que lles cobran a peaxe”. Proseguiu pedindo explicacións sobre “cantas denuncias puxo a Xunta, cantos procesos contenciosos iniciou, cantas demandas puxo para que a concesionaria reaccione e devolva eses cartos. Cantas sancións iniciou o Goberno de España?”. Caballero insistiu na necesidade de que se levanten as barreiras e sexan gratis as peaxes cando hai retencións e reclamou, unha vez máis, un plan de acción con indemnizacións, que busquen un sistema de devolución colectiva aos cidadáns.