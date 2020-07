O alcalde agradece ao Goberno de España o pago do 70% dos accesos á nova estación de Urzáiz

O alcalde amosou a s√ļa satisfacci√≥n pola luz verde que outorga o Consello de Ministros este martes √° addenda, que eleva o investimento ata os 21,4 mill√≥ns, dos que case o 70% os paga o Goberno de Espa√Īa e o importe restante, a partes iguais entre Xunta e Concello de Vigo.

A addenda, explicou Caballero, permite ampliar a acci√≥n p√ļblica no entorno da estaci√≥n de Urz√°iz, de tal forma que se activan os traballos de eliminaci√≥n do paso elevado sobre a r√ļa Alfonso XIII, a reconstruci√≥n da antiga fachada da estaci√≥n ferroviaria viguesa sobre o muro e a humanizaci√≥n dos espazos para integrar o centro Vialia e os novos accesos.

A ampliaci√≥n do convenio sup√≥n tam√©n a adecuaci√≥n e humanizaci√≥n dos chamados espazos intersticiais -a zona emprazada entre a AP-9 e a futura estaci√≥n de autobuses-, o n√ļcleo de comunicaci√≥ns desta e a remodelaci√≥n da Praza da Estaci√≥n, que licitar√° e executar√° o Concello de Vigo.

En virtude do acordo, o Concello asume a licitaci√≥n e execuci√≥n dos accesos √° nova estaci√≥n, o t√ļnel de sa√≠da desde Lepanto ata a autoestrada, a conexi√≥n da AP-9 co centro Vialia e coa terminal de autobuses, a entrada e sa√≠da da autoestrada, e as instalaci√≥ns e balizamentos, que sup√≥n case que 12 mill√≥ns do total.

Abel Caballero recordou que a transformaci√≥n do entorno da gran estaci√≥n do AVE de Urz√°iz se completar√° con dous elevadores que custear√° o Concello de Vigo e que conectar√°n Seraf√≠n Avenda√Īo co centro Vialia e, en segundo lugar, a Praza da Estaci√≥n co cruce de Urz√°iz e V√≠a Norte.