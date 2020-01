O alcalde de Vigo, Abel Caballero e a concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, mantiveron a tarde de onte unha reunión “moi positiva e cordial” coa presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para falar de temas importantes para a cidade. O primeiro dos asuntos que trataron foi a addenda ao convenio dos accesos á estación do AVE que se vai asinar de forma inmediata coa consolidación das cantidades pactadas, o que suporá un incremento da achega de Adif. Tal e como explicou o rexedor, o compromiso do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias está garantido e achega dos terzos do proxecto. Neste punto, Caballero reiterou o seu recoñecemento a Adif porque mantén os prazos e os compromisos orzamentarios.

Tamén se analizou o desenvolvemento do Plan Xeral no que atinxe a infraestruturas ferroviarias de modo que exista coordinación entre Concello e Adif para que todo o que afecte a ambas partes sexa acordado: a zona das torres Ifer, a Senda Verde (que volverá ser ratificada a través do PXOM) e así como terreos de Adif que se desenvolvan dentro do propio documento urbanístico. Respecto da estación de Guixar, acordarase con Adif a súa adaptación cando os tráficos ferroviarios diminúan.

Neste mesmo marco do Plan Xeral, recordouse tamén que está pendente a saída sur do tren de alta velocidade de Vigo, que forma parte da estratexia ferroviaria da cidade a medio prazo. Por outra banda, Adif ratificou novamente o mapa do corredor atlántico de mercadorías, tal e como lle comunicou Pardo de Vera ao alcalde de Vigo a principios de decembro de 2019 e que xa se fixo público na cidade. Deste xeito, o alcalde amosou a “súa satisfacción porque Adif mantén, renova e reforza todos os compromisos coa cidade”. A concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, dará continuidade a este encontro mantendo mañá unha reunión.