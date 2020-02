O alcalde anima á cidade a colaborar co proxecto de Down Vigo a prol da ONG Bicos de Papel Abel Caballero participou este venres na presentación esta iniciativa solidaria, segundo a cal os alumnos de formación de Down Vigo, da man da empresa local “Las Flores de Greta”, deseñan quince camisetas coa técnica do ecoprint que serán vendidas a través do micromecenazgo. Os fondos irán destinados a Bicos de Papel.