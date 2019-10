O alcalde anima á participación solidaria na Carreira Correpasillos contra a Meninxite

A cita foi presentada este martes no Concello polo alcalde, Abel Caballero, e Cristina Regojo pola organización, xunto a Pablo Durán e Mari Carmen Vázquez, director e fundadora de O Castro British School, patrocinador da proba.

A terceira edición desta carreira benéfica terá lugar o domingo 27 de outubro desde ás 11h, no pavillón 3 do IFEVI. Dirixida a nenos e nenas de entre dous e cinco anos, a organización agarda superar os 300 participantes do ano pasado, habilitando ata 400 inscricións. Os interesados en informarse ou anotarse poden facelo en contralameningitis.org e tamén en ataquilla.com

O obxectivo da Asociación, tal e como explicou Cristina Regojo na rolda de prensa, é a inclusión, por parte do Ministerio de Sanidade, da vacina contra o meningococo B no calendario oficial de todas as comunidades autónomas. Andalucía, Canarias e Castela e León xa a teñen incluída ou aprobada e anunciada, e pedíronlle ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que a inclúa tamén en Galicia, por ser unha vacina segura, recomendada polos pediatras e que dúas de cada tres familias galegas compran para os seus fillos.