O alcalde avanza que “Vigo estará nos fondos europeos” co seu proxecto de cidade

Para Caballero o acordo no cumio da Uni√≥n Europea sobre o plan de recuperaci√≥n despois da crise do Covid-19 reflicte que ‚Äúsomos un grande territorio e que actuamos conxuntos. Por iso o acordo e a mobilizaci√≥n de recursos con emisi√≥n solidaria de d√©beda. Onte, por primeira vez na historia, seguramente desde os tempos dos romanos, existiu a Europa de verdade, a que tomou unha decisi√≥n colectiva, financiada colectivamente en interese de toda Europa e s√≠ntome moi orgulloso de ter vivido o d√≠a de onte‚ÄĚ. Con este acordo, Espa√Īa recibir√° 140.000 mill√≥ns de euros dos que 72.700 mill√≥ns ser√°n axudas a fondo perdido.

O alcalde amosou o ‚Äúorgullo e satisfacci√≥n desde Vigo, que estar√° neses fondos europeos porque nos sentimos Europa e temos proxecto de axenda urbana, de cidade verde, un proxecto de mobilidade vertical, un proxecto dunha cidade en Europa‚ÄĚ.

En rolda de prensa, o alcalde referiuse aos acordos acadados nas √ļltimas reuni√≥ns con ministros do Goberno. Co titular de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Jos√© Luis √Ābalos, asinou o convenio sobre a Axenda Urbana Espa√Īa nas Entidades Locais abordando o futuro das cidades. O acordo contempla a creaci√≥n dun Foro de Axenda Urbana en Espa√Īa que presidir√°n o Ministro e presidente da FEMP para ‚Äútratar o que levamos facendo en Vigo 12 anos. Unha parte importante dos recursos de Europa √© axenda urbana, que √© o que facemos en Vigo: humanizaci√≥ns, peonalizaci√≥ns, zonas verdes, parques, novas formas de mobilidades, carr√≠s bici, cinto verde, senda verde‚Ķ a axenda urbana √© a calidade de vida e tivemos todo o apoio do Ministro‚ÄĚ.

Na reuni√≥n co titular de Cultura e Deporte, Jos√© Manuel Rodr√≠guez Uribes, para asinar o convenio de fomento da lectura para municipios menores de 50.000 habitantes, dentro da campa√Īa Mar√≠a Moliner, abordaron a Biblioteca do Estado e acordaron que a directora xeral do libro vir√° a Vigo a ver o espazo ‚Äúratificando o impulso, vocaci√≥n e compromiso do Goberno de Espa√Īa‚ÄĚ con esta dotaci√≥n que estaba nos orzamentos de Zapatero e que quitou o Goberno de Rajoy, segundo expuxo.

En canto ao encontro coa ministra de Pol√≠tica Territorial e Funci√≥n P√ļblica, Carolina Darias, para firmar a subvenci√≥n do Goberno √° FEMP, o alcalde explicou que abordaron as competencias dos concellos e as reformas lexislativas que precisan para seguir desenvolvendo as s√ļas pol√≠ticas. ‚ÄúCremos e apoiamos a reforma da Lei de Bases do R√©xime Local que foi unha boa lei pero que precisa actualizarse desde a s√ļa creaci√≥n hai 30 anos‚ÄĚ. Caballero prop√ļxolle seguir o modelo Vigo e as necesidades que ten unha cidade das s√ļas caracter√≠sticas en transparencia ou gobernanza para poder avanzar sen limitaci√≥ns lexislativas.