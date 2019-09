O alcalde avanza que Vigo será a primeira cidade en remitir ao Goberno as liñas básicas do Orzamento de 2020 Abel Caballero anunciou este xoves que Vigo terá “en tempo e forma” o seu Orzamento para 2020. “Será meu 13 presuposto consecutiva”, sinalou o alcalde antes de incidir en que as contas municipais para o ano que vén poden crecer ata un 2,8%, tendo como referencia a taxa de crecemento do PIB.