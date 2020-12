O alcalde avoga polo emprazamento do Rexistro Civil na Cidade da Xustiza

O rexedor mantivo un encontro este venres con representantes do sindicato USO, o maioritario no eido xudicial, que lle trasladaron a “actitude escurantista” do goberno autonómico que “non quere comunicar” onde vai instalar o Rexistro Civil de Vigo.

“Avogo porque o Rexistro vaia á Cidade da Xustiza, onde está todo o ámbito de desenvolvemento do sector. Paréceme que é bo que forme parte do ámbito xudicial, é conveniente e hai espazo”, sinalou Caballero que considera que non hai “ningunha razón para que non estea alí”, e mesmo valora en positivo que determinados servizos estean concentrados para facilitar as xestións á cidadanía.

Así, o alcalde de Vigo amosou o seu apoio á petición feita polo persoal do ámbito xudicial da cidade que defende o emprazamento do Rexistro Civil na nova Cidade da Xustiza que nestes momentos se atopa en construción.