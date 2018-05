O alcalde avoga por potenciar Vigo para que Galicia poida competir co aeroporto de Oporto O Concello defenderá no comité galego de rutas que “a única forma de recuperar os viaxeiros que van de Galicia a Oporto chámase aeroporto de Vigo”. Caballero argumenta que a poboación que opta por Portugal procede do sur galego, polo que “a lóxica sinala que para competir con Oporto hai que potenciar o aeroporto de Vigo, e Feijóo está a facer o contrario”.