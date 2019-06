Connect on Linked in

Abel Caballero despediu este venres aos nenos e nenas que participaron durante toda a semana no campamento multideportivo de Coruxo. Nun acto celebrado no campo do Vao, o alcalde felicitou tanto aos organizadores como aos monitores que traballaron cos pequenos. A iniciativa está promovida pola Deputación de Pontevedra en colaboración co Coruxo FC.