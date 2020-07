O alcalde compromete unha axuda de 30.000 euros para o colectivo solidario co Pobo Saharaui

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibiu este luns aos representantes do colectivo Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, responsables de coordinar o programa Vacacións en Paz que trae a Galicia a nenos e nenas todos os veráns. O rexedor explicou que debido a que este ano non poden levarse a cabo as viaxes pola pandemia comprométese a aportar unha subvención de 30.000 euros para alimentación. “Están en situación límite e desde o Concello queremos axudar”, sinalou.

