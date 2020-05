O alcalde coordinará coa Deputación e Zona Franca a reconstrución económica e social da cidade

Segundo explicou o rexedor, as tres institucións van levar adiante un “proceso conxunto de recuperación da economía de Vigo e da acción social, incorporando a representantes e delegados do Goberno de España en Galicia para cooperar nesta reconquista da economía da cidade”.

Así, Caballero explicou que coordinará a actuación de tódalas institucións que teñen que ver coa economía e o ámbito social no prazo inmediato para a reconstrución e o relanzamento da economía de Vigo e tamén co propósito de “comezar a deseñar a recuperación a medio prazo do solo industrial con Zona Franca, a acción común coa Deputación e a actuación co Goberno de España nos seus ámbitos de competencia”.

O alcalde valorou a importancia de “camiñar con Zona Franca, Deputación e Goberno de España ao lado” neste proceso de recuperación trala pandemia.