O alcalde destaca a reactivación urbanística da cidade con proxectos como o Hotel Attica 21 en Samil Abel Caballero participou este martes no acto de colocación da primeira pedra do futuro aloxamento de Samil, que promove Inveravante, e que creará arredor de 200 empregos destacando a “nova dimensión do hotel e a súa vocación arquitectónica de integración paisaxística”.