O alcalde destaca Conxemar como a referencia internacional da xente do mar

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, participou este martes na inauguración da vixésima edición da Feira de Produtos do Mar Conxelados (Conxemar) no Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) e destacou o traballo feito polos impulsores do evento dende finais do século pasada para converter a cita nunha “referencia para a xente do mar”.

Durante o seu discurso na inauguración de Conxemar, o rexedor comprometeu a mellora dos accesos ao instituto feiral. “Acepto todos os retos, incluído os accesos ol Ifevi, están proxectadas tres rotondas nas inmediacións do aeroporto e nada se sabe desde hai seis anos”, indicou antes de sinalar que este mesmo mércores trasladará a petición ao ministro de Fomento, José Luis Ábalos, na súa visita ao Concello de Vigo.

“Mañó o saberá o ministro, estará en Vigo e o plantearei en nome de todos, está planificado desde hai dez años e quedaron paradas hai seis”, asegurou.

A vixésima edición da Feira Conxemar contará este ano coa presenza de 740 empresas e 48 países, coa totalidade da superficie expositiva ocupada, tras as obras de ampliación que permitiron gañar 5.000 m2 adicionais. Estas obras, para as que o Concello achegou 2.000 m2, permitirán que Conxemar alcance este ano un máximo histórico en canto ao número de expositores, un 20% máis que en 2017. Nesta liña, a organización confía en superar tamén os 31.370 visitantes do ano pasado.