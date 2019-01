Connect on Linked in

O alcalde deu conta hoxe do labor realizado polo persoal do dispositivo de frío do Concello que a pasada noite, do xoves ao venres, localizou na rúa a tres homes, que foron informados da dispoñibilidade de 5 camas en Teis -habendo tamén 6 camas para mullleres-. Ofrecéuselles o traslado ata alí pero rexeitárono. Na noite do mércores ao xoves, o persoal ofreceulle a 5 homes ser levados por Protección Civil ás instalacións dos Hermanos Misioneros de Teis e todos negaron esta opción, quedando libres 7 prazas de homes e 7 de mulleres. Nesta xornada, non se localizou a ningunha persoa durmindo na rúa, segundo expuxo Caballero.

Mientras desde a acampada contra a pobreza emitieron este video hai 18h

¡Buenas noches! Publicada por Acampada Vigo en Jueves, 17 de enero de 2019