O alcalde e Conxemar ven fundamental ampliar o IFEVI para poder competir con Barcelona Logo dunha entrevista este martes cos responsables de Conxemar, Abel Caballero confirmou que foi invitado e asistirá á reunión da xunta directiva do próximo día 13, co horizonte da ampliación do recinto feiral de cara á edición 2020 da Feira, que contará coa competencia da Seafood de Barcelona.