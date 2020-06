“Os libros deberían vivir nas rúas” apuntou o rexedor durante o acto de inauguración da XLVI Feira do Libro de Vigo, convidando á cidadanía a que se achegue ás casetas dunha edición que, aínda que con menos representación pode ser un exemplo para o resto de cidades polo que supón na recuperación da cultura e do libro. A escritora María Xosé Queizán leu o pregón da feira que se desenvolverá na rúa do Príncipe dende este 25 de xuño e ata o 4 de xullo.

