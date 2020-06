O alcalde eloxia o labor do profesorado na educación das nenas e nenos

Durante o acto de entrega dos premios Faro da Escola do xornal Faro de Vigo, celebrado este xoves nos xardíns do Pazo de Castrelos, Abel Caballero puxo en valor o papel dos docentes que “fan persoas” e destacou, especialmente, o seu traballo durante esta crise sanitaria na que tiveron que afrontar a educación a distancia. O rexedor destacou a calidade dos proxectos realizados polos centros educativos vigueses e de toda a provincia e avogou por ir recuperando a “normalidade” respectando sempre as medidas de seguridade.

