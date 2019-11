O alcalde eloxia os premios da Asociación de Jóvenes Empresarios porque recoñecen “á xente nova que tira pola cidade” AJE entregará o próximo 28 de novembro o XIV Premio Joven Empresario/a nun acto que se desenvolverá no Centro Social Afundación. Caballero felicitou aos promotores dunha iniciativa vencellada co emprendemento, unha das características do ADN dos vigueses.