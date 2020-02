Acompañado por profesores, estudantes e nais e pais, Caballero participou esta mañá no soterramento dunha cápsula do tempo con traballos realizados polo alumnado a propósito do 70 aniversario do Ceip O Pombal. Logo de destacar a excelencia educativa do centro e de agradecer aos profesores e profesoras a súa labor, o alcalde pintou un dinoseto no mural da cidade que o colexio ten debuxado no muro perimetral do centro.

