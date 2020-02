O alcalde entrega diplomas ao alumnado das Aulas Cemit

Segundo explicou Caballero, o alumnado trasladoulle a súa valoración positiva sobre a formación recibida dentro do Plan de Inclusión Dixital que lles permitiu adquirir coñecementos en diferentes áreas das novas tecnoloxías: redes sociais, compras e vendas por Internet, ofimática básica, follas de cálculo, smartphones… Amais, sinalou, “recibimos peticións de máis cursos” dado que “permiten abrir novos horizontes”. O salón de actos da UNED no Auditorio Mar de Vigo acolleu o acto de entrega do diploma acreditativo destes cursos.

