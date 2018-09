O alcalde está “orgullosísimo” de enviar a 750 alumnos a estudar inglés a Inglaterra e Irlanda

Print This Post

O alcalde despediu esta mañá no aeroporto aos últimos cen estudantes que pasarán tres semanas en corenta municipios de Inglaterra ou Irlanda aprendendo inglés. Tal e como lembrou, todos son bolseiros, aínda que, en función da renda, algunhas familias abonan ata o máximo do 25% da viaxe. En declaracións aos medios, amouse “orgullosísimo” de implementar un programa educativo que permite a toda unha xeneración gozar dunha estadía para aprender idiomas no estranxeiro independentemente da situación económica dos alumnos. Os 750 alumnos participan -explicou- nun dobre proceso de formación: lingüístico e de inmersión xa que acoden ás mesmas clases que os alumnos dos centros educativos das cidades que visitan.

O Concello concedeu este ano 750 bolsas, cun orzamento de 1,7 millóns para alumnos de 3º da ESO. Ademais, hai que sumar outras 92 achegas para o alumnado da Escola Oficial de Idiomas, o que eleva a inversión a 1.864.000 euros.