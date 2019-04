Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Abel Caballero destacou a importancia do traballo realizado pola empresa no seu décimo aniversario e trasladoulle ao xerente, Rubén Domínguez, o “orgullo” da cidade polo éxito conseguido. Baixo o lema “Vivencia. El valor de las experiencias”, FORBE celebrou hoxe unha xornada na que compartirá as experiencias inspiradoras de Albert Espinosa, Moncho Fernández, Chus Lago, Borja Oubiña ou Desiré Vila, entre outros.