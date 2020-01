O alcalde felicita á Policía Nacional no 196 aniversario da súa creación

Abel Caballero participou este venres na Comisaría de Vigo-Redondela no acto de conmemoración do 196 aniversario da creación da Policía Nacional no que recibiron diplomas varios axentes que veñen de xubilarse a quen felicitou o rexedor. No seu discurso, Caballero recoñeceu o traballo que desenvolve o Corpo “desde a Lei e a Constitución como vertebrador das cidades” e puxo en valor a súa creación “como unha forma de entender a modernidade, a convivencia, as novas necesidades e valores” destacando a profesionalidade dos axentes da Policía Nacional.

