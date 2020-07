O alcalde felicita ao Club Seis do Nadal polo seu traballo deportivo e educativo

Abel Caballero asistiu este mércores á presentación do novo escudo do Club de Baloncesto Seis do Nadal de Coia, celebrado no exterior do Pazo Quiñones de León. O rexedor trasladou a súa felicitación ao equipo directivo do Club que exemplifica a forma de entender a modernidade co seu “mecanismo promocional, educativo e deportivo nos seus equipos de baloncesto” que, ao seu entender é unha mostra do carácter de Vigo que é “cada vez máis unha cidade de deporte con valores profundos e sólidos”

