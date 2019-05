Connect on Linked in

Abel Caballero asistiu este mércores á presentación do plan estratéxico de I+D+I dos medianos e pequenos estaleiros, destinado a impulsar ao sector naval a nivel europeo, que celebrou a Asociación Clúster do Naval Galego, ACLUNAGA en Vigo. O rexedor puxo en valor a traxectoria das empresas do naval pola calidade do seu traballo e a competitividade demostrada no ámbito internacional.