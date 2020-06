O alcalde garante o encaixe e mellora do campo de fútbol de Valadares e o Colexio Andersen no PXOM

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, garantiu este martes en rolda de prensa o encaixe do campo de fútbol do Valadares e do centro educativo Andersen no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que nestes momentos está en fase de redacción. A parroquia de Valadares contará con solo industrial, con novos equipamentos, zonas verdes e novos vieiros que reforzarán e mellorarán as condicións destes centros educativos e deportivos.

Insistiu en que o documento urbanístico -do que está redactada unha primeira versión do ámbito medioambiental -se concretará da man dos responsables de ambas entidades. De feito, o alcalde xa falou hai dúas semanas co director do colexio con quen acordou manter un encontro e nas próximas horas anunciou que chamaría ao presidente do club deportivo. Respecto das vivendas afectadas, explicou que serán moi poucas e avanzou que chegado o momento falarase cos propietarios para chegar a acordos.