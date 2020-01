O alcalde obtén o visto bo de Estradas á humanización da Avenida de Madrid e á ampliación do PTL

Segundo informou o alcalde ao remate da reunión, a Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento entregoulle formalmente o informe vinculante sobre a ampliación do PTL de Beade-Valladares, informe positivo que Caballero trasladará ao delegado da Zona Franca, David Regades, e que significará o desenvolvemento dunha “gran área de solo comercial” na cidade onde o primeiro edil quere que se instale a multinacional sueca Ikea.

No tocante á humanización da Avenida de Madrid, Caballero e Herrero confirmaron que só falta firmar a addenda ao convenio entre o Concello e o Ministerio, co que estará todo en disposición de iniciar a obra unha vez se conclúa a exposición pública do proxecto. O rexedor recordou que Fomento sufraga a maior parte dos traballos e que será o Concello o encargado de executalos.

Goberno de Vigo e Dirección Xeral de Estradas analizaron tamén as conexións viarias da cidade e a súa incorporación no PXOM que o Concello está a elaborar. O proxecto do túnel entre Vigo e Porriño vai “a moi bo ritmo” e será “enmarcado” no próximo Plan Xeral, conectando coa nova estrada que deseña o Concello para conectar a Avenida de Madrid co hospital Álvaro Cunqueiro e a VG20.

Por último, Abel Caballero solicitou da Dirección Xeral “celeridade” na emisión do informe relativo á ampliación do IFEVI, que Concello e Conxemar queren que estea dispoñible para a edición do outono da feira do conxelado. O alcalde lamentou que Estradas aínda non ten a solicitude de emisión de informe por parte da Xunta de Galicia.

A entrevista con Javier Herrero foi “moi cordial” para Abel Caballero, quen obtivo “resposta positiva” a todos os temas da cidade postos sobre a mesa da Dirección Xeral. O alcalde valorou a “interlocución” existente co Ministerio, “con atención ás necesidades da cidade de Vigo”.