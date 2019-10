O alcalde de Vigo, Abel Caballero, participou este xoves na apertura da mesa de traballo “Conselleiras de Galicia_MT2” celebrada no Consorcio da Zona Franca coa presenza do delegado do Estado, David Regades; a concelleira de Economía e Empresa, Elena Espinosa, e Antonia Otero, conselleira independente de Banca March, Banco Inversis, Voz Telecom e Canal Isabel II.

