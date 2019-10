A Praza do Rei de Vigo acolleu este xoves o acto central do Día Mundial da Saúde Mental na cidade. Organizado polo colectivo DOA Saúde Mental, procedeuse á lectura do manifesto para centrar esta xornada na prevención do suicido baixo o lema “Conect@ con la vida”. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, participou nos actos e mostrou o apoio do Concello para integrar socialmente ás persoas que padecen este tipo de enfermidades.

