O alcalde pedirá ao Goberno un novo teito de gasto para os concellos e autonomía no uso do seu superávit Como presidente da FEMP, Abel Caballero proporá mañá xoves ás ministras de Facenda e Política Territorial un novo teito de gasto para as entidades locais en vigor este mesmo ano e un uso autónomo do superávit municipal. Abel Caballero amosouse satisfeito da devolución, e con recursos, das competencias na atención á violencia de xénero.