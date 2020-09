O alcalde pide ao novo goberno de Feijóo un cambio de actitude con Vigo

O alcalde indicou que no texto traslada a s煤a felicitaci贸n ao novo goberno auton贸mico e ao propio N煤帽ez Feij贸o pola s煤a elecci贸n como presidente. Na carta lle traslada as 鈥渃uesti贸ns pendentes鈥 da Xunta de Galicia con Vigo, unha relaci贸n de m谩is de corenta puntos 鈥渕oi similar鈥 谩 remitida en agosto de 2019: 鈥渢ranscorrido un ano, practicamente se repite a mesma lista鈥, valorou Caballero.

Entre os asuntos, Abel Caballero citou o 鈥渂loqueo鈥 da candidatura das illas C铆es a Patrimonio Mundial da Humanidade, o recurso xudicial que paralizou a 脕rea Metropolitana de Vigo, a normativa que obriga ao Concello a subvencionar os autobuses dos viaxeiros non censados, as humanizaci贸ns das r煤as de titularidade auton贸mica, as 鈥渄茅bedas鈥 de pol铆tica social e Cedro ou as 鈥渙bstruci贸ns鈥 de actuaci贸ns como a das ramplas mec谩nicas da Gran V铆a.

En declaraci贸ns en rolda de prensa, o alcalde vigu茅s cifrou en preto de 2.000 mill贸ns 谩 鈥渄茅beda de investimento鈥 da Xunta de Galicia con Vigo desde que a preside N煤帽ez Feij贸o, e invitoulle a facer a lectura do voto de Vigo nas 煤ltimas elecci贸ns xerais, municipais e tam茅n nas auton贸micas.

鈥淣on 茅 bo para Galicia a equivocaci贸n de Feij贸o en contra da cidade de Vigo鈥, aseverou Abel Caballero, quen afirmou que ata o de agora o presidente 鈥渆quivocouse seriamente鈥 coa cidade. O alcalde volveu 鈥渢ender a man鈥 ao presidente para que 鈥渃ambie a actitude鈥 da Xunta de Galicia coa cidade: 鈥淥 se帽or Feij贸o ten a palabra鈥, engadiu o alcalde, e recordou que 鈥渆n todo o que propuxo en positivo en Vigo, sempre me tivo do seu lado鈥.

Descarga aqu铆 a carta