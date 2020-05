O alcalde pide responsabilidade e distancia social no regreso dos bañistas ás praias Abel Caballero solicitou este luns aos bañistas que acoden ás praias de Vigo coa entrada en vigor da Fase 2 que respecten o distanciamento social para protexer a saúde. Ademais, o alcalde avanzou que as piscinas de Samil estarán pechadas este verán e tanto as cintas para marcar separacións como o socorrismo comezarán o 15 de xuño.