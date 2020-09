O alcalde pon en valor o labor municipal na protección das dunas do Vao e Samil

Segundo explicou o rexedor ante os medios de comunicaci贸n, o Concello traballa ao longo do ano na preservaci贸n das praias de Vigo con 鈥減resenza especial, posta en valor e atenci贸n鈥 de zonas como o ENIL, espazo de reserva medioambiental especial na contorna do Vao e nos areais de Fonta铆帽a, Calzoa e Samil, establecendo zonas de preservaci贸n para tratar de que as dunas te帽an o menor espazo de obst谩culos posible. Apuntou Caballero que, grazas a este labor, en Samil 鈥渙 crecemento da duna est谩 sendo certamente notable, cada ano medran a duna e o espazo鈥.

En canto ao sistema dunar do areal do Vao, o alcalde explicou que est谩n traballando seis persoas do programa municipal de emprego na s煤a atenci贸n e coidado co obxectivo de liberar as dunas da presenza humana, controlando o acceso e tratando que cada duna te帽a as especies aut贸ctonas propias, que favorecen o seu crecemento. Os equipos municipais, te帽en retirado 250 quilos de especies al贸ctonas da superficie da duna do Vao e 135 quilos de especies invasoras.

O alcalde visitou este venres ao grupo persoas voluntarias do programa medioambiental 鈥淐ami帽o a Cami帽o鈥 que retiraron da contorna da duna de Samil m谩is dunha tonelada de plantas de u帽a de gato, unha especie enormemente agresiva que, segundo apuntou, se instala moi ben en zonas pr贸ximas 谩 area porque ten moita reserva de auga. Adiantou o goberno municipal continuar谩 coa preservaci贸n dos areais do litoral vigu茅s.