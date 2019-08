O alcalde propón á Xunta pagar a terzos con Concello e Deputación o novo Marcador

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Compartir en:









O alcalde anunciou este venres o envío da carta ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para que o goberno galego se involucre económicamente na remodelación do estadio municipal de Balaídos, neste caso a través da bancada de Marcador, que custearían a terzos Xunta, Deputación e Concello, segundo a proposta municipal.

A demolición e construción do novo Marcador suporá un investimento non inferior aos 15 millóns de euros, revelou hoxe o alcalde, unha obra “custosa, moi importante” para a que solicita a cooperación da Xunta de Galicia. A este respecto, e tras preguntas dos medios de comunicación, Abel Caballero subliñou que o Real Club Celta é o único equipo galego na máxima categoría do fútbol masculino en España e citou ademais como exemplos que o goberno vasco participa nas remodelacións dos campos nos que xoga a Real Sociedade e o Alavés, ambos na Primeira División, con dez e sete millóns de euros respectivamente.

Sobre o inicio das obras, o alcalde aclarou que a súa proposta de acordar cos afeccionados o inicio dos traballos en Marcador para minimizar as molestias, trasladada onte á Federación de Peñas do Celta, non supón en ningún caso un atraso pois a posta en marcha da infraestrutura será a mesma: o inicio da tempada 2021-2022.

O Concello está en disposición de iniciar a demolición no mes de marzo, segundo detallou hoxe venres Abel Caballero, quen engadiu que o prazo estimado de obras ascende a quince meses. Iniciar os traballos en marzo ou ao remate da competición, tal e como puxo sobre a mesa á Federación de Peñas, que será en maio, non varía a data prevista de inauguración do novo Marcador, explicou.