O alcalde propón un papel destacado das bandas e das corais nas festas de Vigo

O goberno local avanza na programación festiva do verán para o que o rexedor mantivo esta mañá un encontro co responsable das corais e das bandas populares de Vigo. Tal e como avanzou na posterior rolda de prensa, estes conxuntos artísticos terán un protagonismo destacado no cartel deste 2020.

Abel Caballero mantivo esta mañá un encontro con Enrique Lorenzo, responsable de Acopovi e da Federación de Bandas de Música Populares de Vigo, para programar a forma na que estes grupos van participar nas festas do verán da cidade. Vigo conta con 9 bandas e case 40 corais que reciben unha subvención anual superior aos 173.000 euros e, segundo explicou o rexedor, a vocación do goberno local é que bandas e corais teñan un papel destacado no conxunto da programación festiva.