O alcalde reclama á Xunta a reposición do servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Coruxo Abel Caballero instou este martes á Xunta de Galicia á reposición “inmediata” do servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Coruxo, un problema que afecta a un total de 1.050 nenos e nenas da parroquia viguesa. “É unha nova acción da Xunta danando gravemente a calidade sanitaria de Vigo”, sinalou.