O alcalde reclama á Xunta usos docentes e de investigación que complementen á Cidade do Mar Abel Caballero informou este martes do ditame técnico municipal sobre o proxecto de urbanización autonómico dos usos complementarios aos científico-tecnolóxicos na ETEA. Ademais de non reducir nun 30% os aparcamentos, o primeiro edil reclamou actividades de investigación e docencia.