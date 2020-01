O alcalde repasará coa presidenta de ADIF os temas pendentes na cidade

O alcalde e a presidenta do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias farán un repaso esta tarde dos temas pendentes na cidade en relación con este organismo. En primeiro lugar, avanzou, tratarán os aspectos do Plan Xeral que están relacionados coas estruturas ferroviarias, nun momento no que está xa rematado o avance do documento. O AVE directo por Cerdedo será outro dos temas centrais do encontro e o rexedor interesarase polo estado de tramitación do estudio hidroxeolóxico xa en marcha que o anterior goberno do PP “meteu nun caixón cinco anos”. Completan a relación de temas a tratar a saída sur, o corredor atlántico e os accesos á estación do AVE. Neste punto, lembrou que estamos pendentes de asinar unha addenda ao convenio que incrementará a participación económica de ADIF e que non se asinou ata o de agora porque o goberno estaba en funcións.

